Sicurezza: Viminale, rimpatriato in Tunisia Montassar Yaakoubi

- È stato rimpatriato in Tunisia con un volo speciale, in esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale adottato dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per motivi di sicurezza dello Stato, Montassar Yaakoubi, sodale del terrorista tunisino Anis Amri, autore della strage al mercatino di Natale di Berlino del 19 dicembre 2016, che ospitò prima che si trasferisse in Germania. Lo riferisce un comunicato del Viminale. Si tratta della prima esecuzione di un provvedimento di espulsione di un soggetto pericoloso per la sicurezza dello Stato da quando i rimpatri sono stati sospesi in assenza di collegamenti esteri per l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Salgono così a 482 le espulsioni e gli allontanamenti eseguiti dal 2015. Nel 2019 gli allontanamenti eseguiti sono stati 98, 126 nel 2018, 105 nel 2017, 66 sia nel 2016 che nel 2015. Gli allontanamenti eseguiti nel 2020 sono 21. (Com)