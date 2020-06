Coronavirus: Clementi (San Raffaele), carica virale oggi è cento volte più debole rispetto a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carica virale del coronavirus oggi è cento volte più debole rispetto all’inizio del mese di marzo. Lo ha detto in un’intervista al quotidiano spagnolo “El Mundo” il professor Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano. "Colleghi di tutto il mondo, compresa la Spagna, ci dicono che stanno osservando esattamente la stessa tendenza" afferma il virologo, che ha intenzione di continuare gli studi in corso con nuovi pazienti e di espanderlo negli Stati Uniti con la collaborazione del collega Guido Silvestri, professore di patologia generale alla Emory University di Atlanta e che dirige un laboratorio di ricerca di studio dell'infezione da Hiv. Il risultato della ricerca coordinata da Massimo Clementi sarà pubblicato a breve sulla rivista “Clinical Chemistry and Laboratory Medicine”. Da diverse settimane, spiega Clementi, “il quadro clinico sta cambiando e, in particolare, i casi gravi che abbiamo visto così tanto all'inizio di questa pandemia stanno diminuendo. Non accogliamo più pazienti che devono entrare immediatamente trasferiti in terapia intensiva e sottoposti a respirazione assistita”. Questo calo dei ricoveri in terapia intensiva, ha spinto i medici del laboratorio di Clementi a chiedersi se ci fossero stati dei cambiamenti a livello virologico. (segue) (Spm)