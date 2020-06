Diritti Umani: Castaldo (M5s), con premi Cidu diciamo grazie a chi si dedica agli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Conferire un riconoscimento a chi, sotto varie forme, promuove e difende i diritti umani è un’iniziativa encomiabile che tiene accesi i riflettori su una tematica a volte colpevolmente sottovalutata”. Con queste parole il vicepresidente del Parlamento europeo, con delega ai Diritti umani, Fabio Massimo Castaldo saluta l’assegnazione dei premi del Comitato interministeriale per i diritti umani destinati a Enti, Associazioni e persone fisiche, che si sono particolarmente distinti per avere contribuito ad accrescere la consapevolezza collettiva dei diritti umani nel nostro paese. “Per questo - sottolinea - ringrazio la vice ministra degli Esteri, Emanuela Del Re, e il ministro Di Maio per aver istituito un importante quanto doveroso encomio riconosciuto per questa prima edizione a persone come suor Eugenia Bonetti, fondatrice dell'associazione 'Slaves no more' o a giovani come Niccolò Govoni che, a soli 23 anni, si è distinto per la propria sensibilità nei confronti dei rifugiati e dei migranti provenienti da condizioni di estrema povertà. O ancora, all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori della Polizia di Stato e alla Green cross Italia, in considerazione delle sue importanti attività di formazione e di sensibilizzazione incentrate sul legame tra i temi dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e dei diritti umani”. “Premi come questo - conclude - rappresentano uno dei tanti ‘grazie’ che ogni giorno dovremmo far sentire a eroi che con la propria attività e il proprio impegno ci avvicinano a piccoli passi verso la meta del riconoscimento di pari diritti per tutti perché nel mondo non esistano più esseri umani di serie A e di serie B”. (Rin)