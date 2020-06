Fase 3: Viminale lancia piano "Spiagge sicure", 4,8 milioni per 150 comuni litoranei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Finanziata con 4,8 milioni di euro l'iniziativa "Spiagge sicure" per l'estate 2020: 150 comuni litoranei riceveranno 32 mila euro da destinare alla lotta alla contraffazione e all'abusivismo commerciale. Come riferisce il Viminale in una nota, questi fondi potranno essere impiegati per l'assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato; le prestazioni di lavoro straordinario da parte dello stesso personale; l'acquisto di mezzi ed attrezzature e alla promozione di campagne informative per accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti dall'acquisto di prodotti contraffatti. Inoltre, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, i fondi potranno essere utilizzati per la verifica del rispetto delle misure di distanziamento sociale nonché delle ulteriori prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19. I comuni beneficiari sono stati individuati in base alle presenze negli esercizi ricettivi, secondo i dati Istat 2018, ed hanno le seguenti caratteristiche: non sono capoluogo di provincia; hanno una popolazione non superiore a 50 mila abitanti al 1° gennaio 2019; non sono destinatari di contributi per iniziative analoghe promosse dal ministero dell'Interno o per altre iniziative previste dal decreto interministeriale 18 dicembre 2018.