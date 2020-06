Russia: Putin, creare laboratori con strumenti di fabbricazione nazionale per ricerca genetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il governo di garantire la creazione di laboratori e attrezzature scientifiche di fabbricazione russa per la ricerca in genetica. È quanto si legge su un documento pubblicato sul sito web del Cremlino. L’esecutivo sarà chiamato a riferire al capo dello Stato l’andamento del progetto entro il primo febbraio 2021 e, successivamente, con cadenza annuale. Inoltre, il capo dello Stato russo ha ordinato al governo di predisporre dei corsi di formazione e programmi educativi sulla genetica per le scuole, nonché di organizzare dei corsi di formazione avanzata in questo settore per gli insegnanti. (Rum)