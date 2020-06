Usa: anziano spinto a terra, a Buffalo si dimette tutta l'unità di polizia dei due agenti sospesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un' intera unità del dipartimento di polizia di Buffalo, nello Stato di New York, si è dimessa per protesta in seguito alla sospensione dei due ufficiali che hanno spinto a terra un uomo di 75 anni, poi ricoverato in ospedale in condizioni gravi. Secondo il quotidiano locale "Buffalo News", i 57 membri della squadra, che si occupa delle operazioni di pronto intervento della città, hanno inteso con questo gesto dimostrare solidarietà ai due agenti coinvolti nei fatti. "La nostra posizione è che questi ufficiali stavano semplicemente seguendo gli ordini del vice commissario di polizia Joseph Gramaglia per sgomberare la piazza", ha dichiarato John Evans, presidente del sindacato di polizia di Buffalo. Il governatore della contea di Erie, Mark Poloncarz ha confermato le dimissioni di tutta la squadra dall'unità tattica durante una conferenza stampa, dicendosi "particolarmente deluso" poiché la mossa simbolica denota che gli ufficiali "non hanno visto nulla di sbagliato nelle azioni della scorsa notte". (segue) (Nys)