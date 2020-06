Nato: al via domani le esercitazioni navali nel Mar Baltico Baltops 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendono il via domani le esercitazioni navali Baltops 2020, le più importanti che si svolgono a livello internazionale nel Mar Baltico. Entro il 16 giugno, un totale di 29 unità marittime e 29 aeromobili delle forze aeree e navali di diciannove paesi membri della Nato e di vari partner arriveranno nell’area per svolgere varie attività addestrative: scortare e proteggere delle navi; sminamento; guerra di superfice. Per la prima volta, l’esercitazione verrà condotta dal quartier generale della Forza navale di attacco e supporto della Nato (Strikfornato), con sede a Oeiras, in Portogallo, dopo molti anni in cui la manovra è stata guidata dal quartier generale delle forze navali statunitensi in Europa. Strikfornato, nell’ambito della riforma della struttura di comando della Nato, ha trasferito il suo quartier generale da Napoli a Lisbona nel 2012. Le nazioni partecipanti alla manovra saranno, oltre all’Italia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Canada, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. (Beb)