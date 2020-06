Fase 3: Mulè (FI), Conte provoca pazienza italiani con libro dei sogni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembra studiata a tavolino la tempistica con cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia sempre un attimo prima di avere un programma e un attimo dopo il necessario per poter organizzare eventi che risolleveranno l'economia italiana. Così in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. “Lo ha fatto con i decreti al buio, sbandierati a reti unificate prima ancora di avere un testo; lo ha rifatto con i battaglioni di task force e i 100 progetti di Colao che ancora aspettiamo; e di nuovo con l'ennesima boutade degli stati generali per definire un Piano per la rinascita dopo tre mesi che non sono riusciti a mettere insieme sostegni alle imprese e cassa integrazione minima”, ha scritto, aggiungendo che “c’è improvvisazione, approssimazione, inconcludenza”. Ridicoli ma anche spavaldi, ha continuato, nel “provocare la pazienza degli italiani richiamando ancora al libro dei sogni dove tutto lo scibile umano viene compreso: dalla sburocratizzazione allo sblocca cantieri, dalla giustizia al fisco passando per la digitalizzazione”. Nel mentre, ha aggiunto, il paese reale è bloccato in senso letterale. (Com)