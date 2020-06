Scuola: Spena (FI), promossi quest’anno sono le famiglie e tutti i nostri ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi ultimi mesi abbiamo avuto studenti a casa e famiglie alle prese con nuove abitudini: i genitori, che hanno affrontato e superato una grande prova, si sono dovuti reinventare maestri e insegnanti per tentare di accompagnare i propri figli (magari lavorando contemporaneamente in smart working) nella galassia inesplorata della didattica a distanza. Così in una nota Maria Spena, deputata di Forza Italia. “Adesso mancano solo tre mesi a settembre e le famiglie e gli studenti non sanno ancora se, come, e quando torneranno alla normalità fatta di vita scolastica e di sana vita sociale: destabilizzare è il primo obiettivo del ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina”, ha detto, sottolineando come nelle ultime settimane si siano sentiti e letti “retroscena di ogni tipo in merito al ritorno tra i banchi di scuola: dagli ingressi differenziati alla didattica mista, dalle mascherine obbligatorie anche per i più piccoli ai turni mattina-pomeriggio, dal plexiglas nelle aule alle lezioni in spazi alternativi non meglio individuati”. Le scuole paritarie, ha aggiunto, sono state completamente dimenticate dall'esecutivo, e tante realtà, se non ci sarà un'inversione di tendenza, rischiano la chiusura. La deputata ha poi sottolineato il problema degli asili nido privati, che ad oggi non hanno ricevuto alcuna indicazione sulla possibile riapertura e rischiano di non ripartire neanche a settembre. “Occorre dare una prospettiva di ritorno alla normalità tanto alle famiglie quanto ai ragazzi: il governo, a partire dal decreto scuola che oggi termina il suo percorso parlamentare alla Camera, non sta facendo tutto questo, ed anzi sta creando ulteriore caos", ha concluso. (Com)