Roma: Pelonzi-Alfonsi (Pd), mozione urgente per intervento su platani viale delle Milizie

- Una mozione urgente in Assemblea capitolina per chiedere un intervento immediato sugli alberi in viale delle Milizie. Lo annunciano, in una nota congiunta, il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e il presidente del Municipio Roma I, Sabrina Alfonsi. "Esattamente due anni fa - dichiarano in una nota - un platano di 12 metri cadeva su un autobus a viale delle Milizie, su quello che i residenti chiamano 'il viale del tris' per quei cerchi e quelle croci segnati sugli alberi fatte con il maxi appalto comunale sul monitoraggio del 2017 che, a parte ricordare il futurismo, non è andato oltre". "Alberi ad alto fusto senza cura e potature - aggiungono - con i residenti che lanciano una petizione e raccolgono le firme mentre il Campidoglio serenamente annuncia che non si prevedono appalti fino al 2021. È ancora nella nostra memoria la caduta del pino pochi metri lì vicino, a viale Mazzini, episodio che ha drammaticamente cambiato la vita di un uomo che passava in quel momento e non è pensabile aspettare oltre sapendo che uno degli alberi 'segnati' è proprio di fronte all'ingresso del liceo Mamiani così come non è accettabile che in una città come Roma, con 800.000 essenze arboree, l'unico albero a cui pensa la sindaca è quello di Natale a piazza Venezia. Presenteremo una mozione urgente in consiglio comunale per chiedere un intervento immediato".(Com)