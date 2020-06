Coronavirus: monitoraggio ministero Salute, in Italia nessuna situazione critica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento in Italia non vengono riportate situazioni critiche relative all’epidemia di Covid-19. È questo in sintesi il risultato del monitoraggio degli indicatori per la cosiddetta Fase 2 per la settimana tra il 25 e il 31 maggio realizzato dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità. Si sottolinea che per i tempi tra esposizione al patogeno e lo sviluppo di sintomi e tra questi e la diagnosi e successiva notifica, verosimilmente molti dei casi notificati in questa settimana hanno contratto l’infezione 2-3 settimane prima, ovvero durante la prima fase di riapertura tra il 4 e il 18 maggio 2020. Complessivamente, si legge nel rapporto, il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da Sars-Cov-2 in Italia è favorevole con una generale diminuzione nel numero di casi ed una assenza di segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali. Si rileva inoltre un forte miglioramento della qualità e dettaglio dei dati inviati dalle Regioni al ministero della Salute ed all’Istituto Superiore di Sanità e discussi nella cabina di regia.(Rin)