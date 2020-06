© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna andare ad un confronto con sindacati e imprenditori, ma bisogna arrivarci preparati e con un’idea di paese. Così in una nota il senatore di Liberi e uguali (Leu) Francesco Laforgia. “Non tutti pagheranno la crisi allo stesso modo: partire da questo dato è fondamentale per mettere in campo le politiche giuste”, ha detto. (Com)