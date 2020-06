Sanità: Minnucci (Pd), presentata mozione per pagamento calmierato cartelle cliniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esenzione del pagamento ticket per pazienti con patologie più o meno gravi, malattie rare, invalidità o appartenenti a categorie protette, "è importante ma potrebbe risultare anacronistica se poi gli stessi sono costretti a sborsare somme di denaro per ritirare le proprie cartelle cliniche". Lo ha detto il consigliere Pd della Regione Lazio, Emiliano Minnucci, primo firmatario di una mozione, sottoscritta dai consiglieri di maggioranza in consiglio regionale, che impegna la giunta regionale a disporre per le categorie di soggetti che a vario titolo beneficiano delle esenzioni dal ticket che la somma richiesta per il rilascio di copia di cartelle cliniche o di altra documentazione similare non possa superare 15 euro su tutto il territorio della Regione Lazio. "Somme di denaro che vengono richieste in base alla tipologia della cartella clinica - spiega l'esponente del Pd - al numero di fogli che la compongono, o se la cartella stessa è richiesta in forma autenticata o in copia digitale. Davanti a questo quadro, dunque, è necessario prevedere una soglia massima per il ritiro delle cartelle cliniche o di altra documentazione similare. Una soglia che non può superare 15 euro". (Com)