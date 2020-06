Agroalimentare: Coldiretti Lazio, a rischio 5 mila allevamenti di suini presenti in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A rischio 5 mila allevamenti di suini presenti in Italia, a causa del netto calo delle quotazioni dei maiali, che si sono quasi dimezzate dall'inizio della pandemia, fino ad arrivare a poco più di 1 euro al chilo. Sono cresciute, invece, le spese per l'alimentazione degli animali, dal mais alla soia, che hanno registrato rincari fino al 26 per cento. "Una situazione che sta mettendo in difficoltà gli allevatori, che non riescono neanche a coprire i costi di allevamento. A rischio anche la prestigiosa norcineria made in Italy, a partire dai 12,5 milioni di prosciutti a denominazione di origine (Dop) Parma e San Daniele prodotti in Italia". A lanciare l'allarme è Coldiretti Lazio, "preoccupata anche per l'invasione di cosce straniere dall'estero, per una quantità media di 4,7 milioni, che ogni mese si riversano nel nostro Paese". "Prodotti importati che vengono utilizzati per ottenere prosciutti da spacciare come made in Italy – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri - non è infatti ancora obbligatorio indicare la provenienza della carne dei salumi in etichetta, come fortemente richiesto da Coldiretti e dai cittadini italiani. E così due prosciutti su tre venduti in Italia, sono ottenuti da maiali stranieri, senza alcuna evidenziazione in etichetta, che invece è indispensabile. Servono interventi mirati e urgenti – ribadisce Coldiretti Lazio - non e, infatti, ancora obbligatorio indicare la provenienza della carne dei salumi in etichetta, come richiesto dal 93 per cento degli italiani, che ritengono importante conoscere l'origine degli alimenti. (segue) (Com)