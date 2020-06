Lavoro: Renzi, bisogna smettere di avere pregiudizio su imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna smettere di avere oggi un pregiudizio sugli imprenditori, perché creano posti di lavoro e quindi vanno aiutati. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, durante un’intervista a “Fanpage”, sottolineando la necessità di una nuova riforma del lavoro. “Bisognerebbe mettere nelle aziende un dipendente all’interno del consiglio di amministrazione, dare una decontribuzione a chi assume e una parte degli utili ai lavoratori, seguendo il modello Olivetti", ha detto il senatore, citando poi aziende come Amazon, che in questo periodo di serrata hanno fatto utili ma non hanno sede in Italia. “Se Amazon fa utili in Italia è giusto che paghi più tasse in Italia e che restituisca le risorse al territorio in cui opera”, ha spiegato, ribadendo poi l’importanza di valorizzare al massimo aree del nostro paese come la Sicilia e la Sardegna. “Dato che tutto il Mezzogiorno è in difficoltà, facciamo che chi mette sede legale in queste zone ha diritto ad un trattamento fiscale favorevole a quello di Dublino o dell’Olanda”, ha detto. (Rin)