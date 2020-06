Business news: Ucraina, accordo con Bei per cooperazione su programma Efficienza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) e il ministero per lo Sviluppo locale dell’Ucraina hanno siglato un accordo di cooperazione per servizi di consulenza e la preparazione del progetto di Efficienza energetica negli edifici pubblici del governo di Kiev. Come riferisce l’agenzia di stampa “Ukrinform”, l’accordo prevede la fornitura da parte della Bei di 150 mila euro a sostegno dell’attuazione del progetto. Complessivamente, l’assistenza della Banca europea per gli investimenti all’Ucraina per il programma di efficientamento energetico dei pubblici spazi dovrebbe attestarsi a 300 milioni di euro. (Rum)