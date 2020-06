Afghanistan: al via tour dell’inviato Usa Khalilzad a Doha, Islamabad e Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la riconciliazione in Afghanistan, l'ambasciatore Zalmay Khalilzad, inizia un tour in Qatar, Pakistan e Afghanistan. È quanto riferito da una nota del dipartimento di Stato Usa, secondo cui l'obiettivo principale del viaggio dell'ambasciatore Khalilzad è quello di ottenere un accordo tra le parti sui prossimi passi necessari per un avvio regolare dei negoziati intra-afghani. Inoltre, basandosi sulla sua ultima visita, Khalilzad esaminerà con le parti l'attuazione di tutti gli impegni presi nell’accordo fra Stati Uniti e i talebani e nella Dichiarazione congiunta Usa-Afghanistan, in particolare per quanto concerne il contenimento delle violenze e la liberazione dei prigionieri.(Was)