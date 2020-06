© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un albero ad alto fusto è precipitato questa mattina in strada alle 5,45 circa, in viale Carnaro, zona Montesacro, Roma, danneggiando diverse auto e scooter. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco per le operazioni del caso. La strada è stata chiusa al traffico. Da quanto si apprende nessuna persona è rimasta coinvolta. (Rer)