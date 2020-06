Francia: Le Pen, omaggerò il generale de Gaulle nell'anniversario del 18 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 18 giugno Marine Le Pen, la presidente del Rassemblement National, renderà omaggio al generale francese Charles de Gaulle ma non sarà presente alle celebrazioni che si terranno a Colombey-les-deux-Eglises, comune nell’Alta Marna dove è sepolto l’ex capo dello Stato. Ogni anno, infatti, per commemorare l’appello del 18 giugno 1940 rivolto da de Gaulle sulle frequenze della “Bbc”, a Colombey-les-deux-Eglises si svolge una commemorazione di quest’evento, considerato uno dei momenti più importanti nella storia francese della Seconda guerra mondiale. Le Pen, intervistata da “Le Parisien”, ha affermato che il 18 giugno sarà un’occasione per ribadire che “la politica attualmente in corso sia l’opposto di ciò che il generale de Gaulle voleva per la Francia”. Secondo la leader conservatrice, d’altronde, ritiene che non si stia facendo quanto necessario per garantire “l’indipendenza della Francia e la sovranità del popolo” ma non si stanno neanche perseguendo gli obiettivi di reindustrializzazione, di difesa dell’energia nucleare. "Ho sempre detto che non siamo gollisti ma golliani", ha aggiunto Le Pen. (Frp)