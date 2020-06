Difesa: Libia, estesa di un anno risoluzione su ispezione navi sospettate di violare embargo sulle armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite si è espresso all'unanimità per l'estensione di un anno di una risoluzione che autorizza l'ispezioni di navi sospettate di violare un embargo sulle armi imposto sulla Libia nel 2011. Lo riferisce l'emittente televisiva emiratina "Al Arabya". Scritta dalla Germania, la risoluzione "decide di estendere le autorizzazioni ex risoluzione 2473 per altri dodici mesi dalla data di questa risoluzione" e chiede al segretario generale Antonio Guterres di riferire in merito al Consiglio di sicurezza entro undici mesi dall'adozione.Lanciata in aprile, la missione europea EuNavForMed Irini ha come scopo precipuo proprio l'implementazione della risoluzione Onu sul controllo delle forniture d'armi alla Libia. (Res)