Francia-Cina: colloquio telefonico fra Macron e Xi, focus su pandemia e rapporti bilaterali

- Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha tenuto una conversazione telefonica con l’omologo cinese, XI Jinping. Secondo quanto riferisce l’Eliseo in una nota, i due capi di Stato hanno discusso dell'evoluzione della pandemia di Covid-19 nei due paesi e livello globale e hanno ribadito il loro apprezzamento per i gesti di solidarietà reciproca compiuti tra Francia e Cina sulle forniture di attrezzature mediche. Macron e Xi hanno fatto il punto sull'attuazione delle priorità e sui prossimi passi dell'ambizioso partenariato strategico globale fra i due paesi. Di fronte alle crescenti tensioni relative al mondo del lavoro in tutto il mondo, il capo dello Stato francese ha espresso la sua determinazione a costruire una forte risposta internazionale alla pandemia intorno a tre priorità: un coordinamento globale a livello sanitario e, in questo senso, Macron ha sottolineato il ruolo dell’Organizzazione mondiale della sanità; a sostegno dell’Africa una moratoria sul debito proposta a livello di G20; legare le questioni sanitarie ai temi del clima e della biodiversità. (Frp)