Difesa: premier polacco Morawiecki, speriamo in ridislocamento truppe Usa in Germania

- Il primo ministro Mateusz Morawiecki auspica che i militari statunitensi che stanno per essere ritirati dalla Germania possano essere dislocati in Polonia. Il premier ha espresso questo desiderio intervenendo ai microfoni dell’emittente radiofonica privata “Rmf24”. "Spero profondamente che, a seguito dei molti colloqui che abbiamo avuto parte delle truppe basate oggi in Germania (...) arriveranno in Polonia", ha detto Morawiecki. "La decisione ora spetta agli Stati Uniti." Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato al Pentagono di ridurre il numero di militari statunitensi di stanza in Germania. Stando a quanto riferito, gli Stati Uniti intendono ridurre di 9.500 unità i 34.500 militari attualmente di stanza in Germania. (Vap)