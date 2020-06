Usa: video di un cittadino afroamericano morto durante fermo di polizia alimenta le proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il video ha provocato dure reazioni perché anche George Floyd, l'afroamericano deceduto di recente nel corso di un arresto a Minneapolis, è morto per le medesime cause. Secondo un'autopsia indipendente condotta su richiesta della famiglia sul corpo dell’uomo, le pressioni che hanno causato la morte di Floyd sarebbero state esercitate sul collo e la schiena. “Le prove emerse coincidono con un’asfissia meccanica quale causa della morte”, ha dichiarato la dottoressa Allecia Wilson che ha parlato apertamente di “omicidio”. Il dottor Michael Baden ha detto a sua volta che Floyd è morto per “asfissia” a causa della compressione di collo e schiena. L’autopsia dimostra “che non ci sono problemi medici preesistenti che hanno causato o contribuito alla sua morte. Era in buone condizioni di salute”, ha concluso. Ieri, inoltre, due agenti della polizia di Buffalo, nello Stato di New York, sono stati sospesi senza stipendio dopo che un video li ha ripresi mentre spingevano a terra un uomo anziano nel corso delle proteste per la morte dell'afroamericano George Floyd. Il filmato, girato da una giornalista della radio locale "Wbfo" e poi rilanciato su Twitter, è diventato virale sui social, scatenando molte polemiche. Nelle immagini si vede un uomo con i capelli bianchi, ora identificato come un 75enne, che si avvicina a un gruppo di agenti in tenuta antisommossa: un poliziotto lo spinge con un bastone e un altro con la mano; l'uomo cade all'indietro e sbatte la testa sul marciapiede, iniziando a sanguinare. Ora l'uomo è ricoverato in ospedale in condizioni "stabili ma gravi". Il sindaco della città, Byron Brown, si è detto "profondamente turbato" dal video. Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha detto di aver parlato con il sindaco ed è d’accordo sul fatto che gli agenti coinvolti debbano essere sospesi in attesa di un’indagine formale. "Gli agenti di polizia devono far rispettare la legge, non abusarne". (segue) (Nys)