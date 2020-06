Usa: video di un cittadino afroamericano morto durante fermo di polizia alimenta le proteste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima e dopo l'arresto dell'agente di polizia ritenuto responsabile della morte di George Floyd, Derek Chauvi, negli Stati Uniti e in tutto il mondo sono scoppiate forti proteste contro gli abusi di polizia e denunciando situazioni di razzismo. Nel tentativo di contenere le proteste, i sindaci di oltre 25 città in 16 Stati Usa hanno imposto il coprifuoco. Dall’inizio delle proteste, a fine maggio, la polizia ha arrestato oltre 1.400 persone in 17 città. Nel quadro delle proteste a Detroit, un giovane di 19 anni è stato ucciso dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco, sparati un suv in corsa, mentre a San Jose, in California, due persone sono rimaste ferite dopo che un Suv si è lanciato sui manifestanti. Sempre in California, a Oakland, almeno 7.500 persone sono scese in strada per protestare. Secondo quanto riferito alla “Cnn” dal dipartimento della polizia un agente è morto dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco e un secondo è rimasto ferito. Proteste sono state registrate anche a New York, Boston, Chicago, Atlanta e in molte altre città. (segue) (Nys)