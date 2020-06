Agroalimentare: Coldiretti, via libera a lavoratori stranieri salva un quarto del raccolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera all'ingresso alle frontiere dei lavoratori stranieri salva un quarto del raccolto Made in Italy con 370 mila stagionali regolari che arrivano ogni anno dall'estero garantendo il 27 per cento del totale delle giornate di lavoro necessarie nelle campagne italiane. Così la Coldiretti che ha organizzato l'arrivo all'aeroporto internazionale "Pasquale Liberi" di Pescara del volo charter con 124 cittadini marocchini. Si tratta, si legge in una nota, di operai agricoli stagionali qualificati ed esperti che ormai da anni sono impegnati sul territorio nazionale, tanto da essere diventati indispensabili per l'attività di molte aziende nostrane, dall'Abruzzo alla Lombardia. Sottolineando che gli addetti marocchini costituiscono la seconda comunità di lavoratori agricoli più presenti in Italia dopo i romeni, Coldiretti ha sottolineato che con la riapertura delle frontiere il tre giugno si sta lentamente ripristinando il normale flusso degli addetti al settore occupati temporaneamente in Italia. Un cambiamento importante, prosegue la nota, dal momento che con il mese di giugno si intensifica l’attività nelle campagne. Nel comunicato viene poi ribadito che su sollecitazione della Coldiretti sono stati prorogati fino al 31 dicembre i permessi di soggiorno per lavoro stagionale in scadenza al fine di evitare agli stranieri di dover rientrare nel proprio paese proprio con l'inizio della stagione di raccolta nelle campagne. In questo contesto, prosegue la nota, è necessaria anche una radicale semplificazione del voucher agricolo che possa ridurre la burocrazia e consentire anche a percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne in un momento in cui scuole, università e molte attività economiche sono rallentate e tanti lavoratori sono in cassa integrazione. (Com)