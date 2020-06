Milano: rissa in zona movida, accoltellato 24enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 24enne è stato accoltellato al culmine di una rissa tra 3-4 ragazzi scoppiata nella notte in corso Garibaldi a Milano. Intorno alle 2.30 il giovane è stato raggiunto da cinque fendenti, di cui quattro al torace e uno all’inguine, che hanno richiesto il trasporto in codice rosso all’ospedale Niguarda. Dopo un’operazione la vittima è ricoverata in prognosi riservata ma sarebbe fuori pericolo di vita. Sull’accaduto sono al lavoro i carabinieri. Da una prima ricostruzione sembra che il piccolo gruppo di giovani completamente ubriachi abbia dato vita all’altezza del civico 104 a una discussione per futili motivi che è degenerata quando uno dei partecipanti, non ancora identificato, ha estratto un’arma da taglio e ha colpito ripetutamente il 24enne. I militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti ma al momento nessuna pare attendibile e solo nelle prossime ore verrà sentito il ferito. Nel corso della rissa un altro ragazzo di 29 anni che stava riprendendo la scena con il cellulare è rimasto ferito alla testa. Tuttavia agli uomini del nucleo Radiomobile non ha saputo dire se è stato spintonato a terra o colpito con un oggetto. È stato accompagnato in codice giallo con un trauma cranico all’ospedale Fatebenefratelli. Con lui è andata in codice verde anche una ragazza di 20 anni in forte stato di agitazione per quanto successo. Per avere un quadro più chiaro della vicenda i carabinieri analizzeranno i filmati delle telecamere di sicurezza della via. (Rem)