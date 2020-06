Credito: Abi, superati i 10 miliardi di finanziamenti chiesti al Fondo di garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione bancaria italiana (Abi) segnala che l’ammontare dei finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di garanzia per un totale di 492 mila domande (per prestiti fino a 25 mila euro) ha superato i dieci miliardi di euro. Stando alla relativa nota, al 5 giugno le domande delle banche al Fondo di garanzia sono 542 mila, per un totale di 25,6 miliardi di euro. Appena sarà pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione del decreto legge dello scorso 8 aprile, prosegue la nota, l’Abi invierà immediatamente alle banche una circolare esplicativa delle importanti novità introdotte dal dibattito parlamentare in modo da facilitare gli adempimenti anche organizzativi che le banche dovranno realizzare tempestivamente. (Com)