Centrodestra: Gelmini, Berlusconi non parla come Prodi e non ci fa governi

- Il presidente Silvio Berlusconi non parla come Matteo Renzi o Romano Prodi, e soprattutto non ci fa governi come è accaduto a qualcuno con il Movimento 5 Stelle. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, interpellata dal “Corriere della Sera” sulle recenti dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini. “Può stare tranquillo: Forza Italia è da sempre contro le sinistre e continuerà a sostenere, dentro l'alleanza di centrodestra, gli interessi dell'Italia", ha detto. (Rin)