Fase 3: Sciotto (Fapi), Conte lavori ad un patto per la produzione delle Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non riparte senza scelte coraggiose: il premier Conte scelga la strada delle riforme e lavori ad un patto per la produzione da siglare con le piccole e medie imprese. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “Per uscire dalla recessione economica sono necessarie riforme strategiche come il taglio del costo del lavoro, la riduzione del carico fiscale, la semplificazione dei processi autorizzativi e burocratici", ha detto, sottolineando che le piccole imprese rappresentano “un punto di forza dell'economia del nostro paese, e per questo chiediamo a Palazzo Chigi di organizzare un progetto di crescita che veda la partecipazione del mondo produttivo italiano”. Con il dialogo e la responsabilità, ha concluso, è possibile rimettere in moto lo sviluppo e l'occupazione. (Com)