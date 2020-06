Usa: amministrazione Trump ordina a Marriott di chiudere il suo albergo a Cuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione degli Stati Uniti ha ordinato a Marriott International di terminare le operazioni alberghiere a Cuba. Lo riporta la stampa internazionale, secondo cui è anche la fine simbolica di un periodo di relativa distensione tra le due nazioni storicamente avversarie. Starwood Hotels, ora di proprietà di Marriott, quattro anni fa è diventata la prima compagnia alberghiera statunitense a firmare un accordo con Cuba dalla rivoluzione del 1959, in un processo di normalizzazione delle relazioni perseguita dall'ex presidente degli Usa, Barack Obama. Una portavoce della compagnia ha dichiarato che il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha ordinato alla compagnia di chiudere il suo Four Points Sheraton all'Avana entro il 31 agosto. Inoltre, non gli sarebbe stato permesso di aprire altri hotel sull'isola. Un portavoce del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato di non poter commentare questioni specifiche relative alle licenze, ma che l'amministrazione vuole impedire al regime cubano di utilizzare le entrate del turismo per "opprimere il proprio popolo".(Nys)