Business news: russa Transneft a giugno pomperà un milione di tonnellate di petrolio in Bielorussia

- La società russa Transneft prevede di pompare a giugno un milione di tonnellate di petrolio in Bielorussia attraverso il gasdotto Druzhba e 3,87 milioni di tonnellate di petrolio in Cina. Lo ha dichiarato ai media il portavoce di Transneft, Igor Demin. A giugno il pompaggio in Bielorussia diminuirà in termini annui del 28,6 per cento, mentre in Cina, al contrario, crescerà del 34,8 per cento. "Il piano di approvvigionamento delle raffinerie bielorusse attraverso il gasdotto Druzhba è di un milione di tonnellate (rispetto agli 1,4 milioni di tonnellate di giugno 2019), 3,87 milioni di tonnellate in Cina (rispetto ai 2,87 milioni di tonnellate di giugno 2019)", ha dichiarato Demin. (Rum)