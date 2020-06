Business news: Ungheria, indice delle attività manifatturiere a maggio sale a 40,3 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Purchasing Managers' Index (Pmi) dell'Ungheria a maggio 2020 sale a 40,3 punti. Ad aprile erano 33,7, ma il numero di maggio è comunque il più basso per questo mese. La media del periodo negli ultimi tre anni è di 57,1 punti. I volumi di produzione sono aumentati, così come anche gli ordini, ma rimanendo comunque sotto la soglia dei 50 punti, che segna la differenza tra crescita e contrazione. Lo stesso dicasi per gli indicatori di importazioni ed esportazioni. (Vap)