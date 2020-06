Torino: base dello spaccio nella villetta protetta da telecamere, arrestato 27enne a Lombardore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una rete di telecamere: così l’operaio-pusher di 27 anni di Lombardore, nel Torinese, difendeva il suo "fortino della droga", una villetta in aperta campagna. Non è stato sufficiente: i carabinieri sono riusciti a entrare ieri all’alba e con un blitz lo hanno espugnato. Il giovane aveva avviato un giro di spaccio casalingo di marijuana e usava la sua abitazione come deposito e come base logistica. I carabinieri di Leinì hanno seguito alcuni giovani tossicodipendenti fino a Lombardore, dove dopo il “riconoscimento facciale” da parte del pusher, tramite la telecamera installata all’esterno della porta d’ingresso, era loro consentito l’accesso. Pochi minuti dopo ne uscivano con la droga in tasca. Ieri mattina il blitz dei carabinieri che hanno sorpreso lo spacciatore nel sonno. L'uomo, che non ha opposto resistenza, è stato arrestato. I militari dell’Arma, con la collaborazione dell’unità cinofila del Nucleo carabinieri di Volpiano, hanno trovato un borsone in cantina contenente 5,5 kg di marijuana, in confezioni sottovuoto, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e nove telefoni cellulari per gestire il traffico di droga con i suoi clienti e fornitori. La perquisizione, inoltre, ha permesso di trovare una carabina calibro 4,5, modificata con l’aumento della potenza, e 6800 euro custoditi in una cassaforte.(Rpi)