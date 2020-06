Coronavirus: Brasile, Trump afferma che il paese non è stato in grado affrontare la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha criticato il modo in cui il Brasile ha affrontato la pandemia di coronavirus affermato che il paese "è in un momento difficile". "Se lo avessimo adottato le stesse scelte avremmo perso 1 milione, 1,5 milioni, forse 2,5 milioni di vite umane", ha affermato il presidente statunitense nel corso di una conferenza stampa. Il presidente americano ha ricordato che il Brasile ha usato la Svezia come esempio per giustificare la non adozione di misure rigide di isolamento. "In Brasile continuano a parlare della Svezia. Anche la Svezia sta vivendo terribili difficoltà", ha detto Trump. (segue) (Brp)