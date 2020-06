Business news: Turchia, economia in crescita del 4,5 per cento nel primo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia turca è cresciuta del 4,5 per cento su base annua nel primo trimestre del 2020. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu" citando l'istituto nazionale di statistica Turkstat. Secondo quest'ultimo, il prodotto interno lordo a prezzi correnti è ammontato a 176,1 miliardi di dollari tra gennaio e marzo, per un incremento dello 0,6 per cento sul trimestre precedente. Un gruppo di sedici economisti turchi interpellati da "Anadolu" in precedenza aveva stimato una crescita per il primo trimestre compresa tra il 4,4 e il 5,8 per cento, con proiezioni sul Pil annuo di una crescita dell'1,5 per cento (comparato allo 0,9 per cento del 2019 e al 7,4 per cento nel 2018). (Tua)