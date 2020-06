Business news: governo romeno adotta misure per sostenere dipendenti che tornano al lavoro dopo il primo giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno ha adottato una serie di misure per sostenere i dipendenti che tornano al lavoro dopo il primo giugno, nonché i datori di lavoro. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Agerpres". Lo Stato coprirà i costi salariali per i prossimi tre mesi ai datori di lavoro che si impegnano a mantenere i loro dipendenti per altri sei mesi. Lo Stato romeno continuerà inoltre a sostenere le aziende che saranno ancora interessate dalle misure di restrizione dopo il primo giugno. In tre mesi, dall'inizio dello stato di emergenza, in Romania sono stati risolti circa 430 mila contratti di lavoro e circa 596 mila sono stati sospesi a causa della crisi sanitaria generata dal nuovo coronavirus. (Rob)