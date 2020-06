Business news: Romania, governo conferma crescita economica per 2020 grazie a mancato "blocco" completo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania chiuderà l'anno con una crescita economica, in quanto non c'è stato un "blocco completo" come in altri paesi, quali Germania, Italia o Spagna. Lo ha detto il ministro dell'Economia romeno, Virgil Popescu all'emittente televisiva "Digi24". Il ministro ha anche espresso il suo ottimismo sul fatto che "forse la Romania potrà essere tra i primi paesi europei per quanto riguarda la crescita economica". Il ministro ha parlato delle misure per riavviare l'economia nel prossimo periodo. "L'industria automobilistica si riprenderà con l'aumento del benessere delle persone. Ci vorranno un altro paio di mesi prima che l'industria automobilistica inizi a crescere. L'industria delle costruzioni ha funzionato, penso che questo sarà il motore del Pil. Anche l'agricoltura ha funzionato. La Romania non è stata in lockdown completo come la Germania, Spagna e Italia, ma è stata bloccata solo parzialmente, ecco perché abbiamo avuto una crescita economica", ha affermato Popescu. "Mi aspetto - ha proseguito - che il desiderio dei romeni di trascorrere una vacanza, di uscire in città, di andare in piscina, e speriamo di poterlo fare dal 15 giugno, di essere abbastanza grande da dare una spinta al settore turistico", ha aggiunto. (Rob)