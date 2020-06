Business news: Turchia, le tre maggiori banche statali avviano programmi di sostegno all'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tre maggiori banche statali turche hanno annunciato l'avvio di programmi di sostegno all'economia nazionale tramite la concessione di mutui, prestiti per l'acquisto di auto usate, finanziamenti per elettrodomestici e pacchetti vacanze. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu". I tre istituti di credito Ziraat, Halkbank e VakifBank hanno rilasciato un comunicato congiunto che mutui saranno concessi anche per l'acquisto di prime case con un periodo di grazia fino a 12 mesi, per un'estensione massima di 15 anni e un tasso d'interesse mensile dello 0,64 per cento. Il ministero turco del Tesoro e delle Finanze ha dichiarato che "quattro differenti pacchetti di finanziamenti sono stati implementati dalle nostre banche pubbliche per soddisfare un'ampia gamma dei bisogni dei cittadini e sostenere la produzione nazionale". (Tua)