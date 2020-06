Business news: Croazia, occupati nel settore industriale in calo ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone impiegate nel settore dell'industria in Croazia sono diminuite ad aprile dell'1 per cento rispetto al mese di marzo. Lo rende noto l'Istituto nazionale di statistica, secondo quanto rilanciato dalla stampa locale. Il calo rispetto ad aprile dell'anno scorso è del 3,6 per cento, precisa ancora l'Istituto di statistica. I dati dell'occupazione nell'industria su base mensile, secondo la classificazione nazionale delle attività, mostrano il maggior calo del numero di dipendenti nella produzione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, con una diminuzione del 4,9 per cento. A seguire compare la produzione di abbigliamento, con un calo del 4,8 per cento. L'aumento maggiore del numero di dipendenti è stato invece registrato nella produzione tessile, con un più 10,1 per cento. (Zac)