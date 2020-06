Business news: Ucraina, quasi dimezzato volume gas trasportato nei primi cinque mesi 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I flussi di gas naturale transitanti per la rete infrastrutturale ucraina fra gennaio e maggio 2020 sono scesi del 46 per cento su base annua, a 20 miliardi di metri cubici. Lo ha reso noto l’operatore del Sistema di trasmissione del gas in Ucraina (Gtsou). Nei primi cinque mesi dell’anno in corso, il transito medio giornaliero di gas è stato di 132 milioni di metri cubici, di cui 150-155 al giorno da marzo. Mantenendo queste tendenze, il volume annuo di transito del gas raggiungerà i 52-55 miliardi di metri cubici, il dato più basso di sempre per il Sistema di trasmissione dell’Ucraina, come ricorda l’agenzia di stampa “Unian”. (Rum)