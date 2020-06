Business news: ministro per Ricostruzione albanese, economia a livelli pre-crisi in due o tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Albania registrerà un "rimbalzo" grazie ad un imponente piano di investimenti pubblici e alle politiche fiscali: i livelli precedenti alla crisi del coronavirus saranno raggiunti tra due o tre anni, non tra cinque come previsto da alcuni studi internazionali. Lo ha detto il ministro per la Ricostruzione Arben Ahmetaj, coordinatore per il piano nazionale di ripresa. Secondo Ahmetaj, il governo albanese farà in modo che l'economia del paese "non ritorni ai livelli del 2012" ma, grazie alle riforme ed agli investimetni, tornerà ai livelli di crescita pre-crisi in due o tre anni. (Alt)