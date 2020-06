Business news: Turchia, a marzo aumentate importazioni di gas da Azerbaigian, diminuite da Russia e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo, la Turchia ha ricevuto 924,28 milioni di metri cubi di gas naturale dall'Azerbaigian, pari al 23,45 per cento delle importazioni totali di gas da parte di Ankara. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". Nello stesso mese, le importazioni turche di gas russo si sono collocate al di sotto del 10 per cento del totale (rappresentavano il 33 per cento nel marzo 2019), diminuendo del 72 per cento su base annua. Sono triplicate invece le importazioni di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti, assestatesi a un milione di tonnellate. Secondo John Roberts, esperto di sicurezza energetica presso l'Economic Commission for Europe Group of Experts on Gas delle Nazioni Unite, la scelta di diminuire le importazioni dalla Russia ha un valore sia economico che politico. In merito al primo ambito, si tratterebbe di ottenere prezzi più bassi, che la compagnia azerbaigiana Socar sembra più disposta a concedere rispetto alla russa Gazprom. In campo politico, non si possono completamente disgiungere le scelte energetiche di Ankara dagli attriti con Mosca in Siria prima e in Libia più recentemente.Attraverso una duplice lente politico-economica vanno letti anche i rapporti energetici con l'Iran. Secondo S&P Global Platts, fornitore di informazioni su energia e materie prime, la Turchia starebbe rinviando la riparazione di un gasdotto con l'Iran obiettivo di un attacco alla fine di marzo per ottenere prezzi più bassi da Teheran e riavvicinarsi agli Stati Uniti. La riparazione dei danni conseguenti l'attacco sarebbe durata dai tre giorni e una settimana, ma Ankara ha avviato i lavori solamente a metà aprile e ha comunicato alla National Iranian Gas Company (Nigc) un tempo di diverse settimane per le riparazioni. (Tua)