Argentina: presidente Fernandez, responsabili spionaggio illegale si facciano carico (3)

- L'ipotesi di reato è quella di "spionaggio illegale nei confronti di persone legate all'attività politica, giornalisti, dirigenti e forze di polizia". Tra le centinaia di persone spiate appaiono tanto dirigenti dell'allora opposizione come della maggioranza di governo così come rinomati giornalisti, considerati più o meno vicini all'esecutivo guidato Macri. "Le operazioni di intelligence che si denunciano non sono state ordinate da nessun magistrato", si legge nello scritto presentato alla giustizia. "E per questo dobbiamo parlare apertamente di sistematiche operazioni di intelligence illegali", prosegue. Nella denuncia si chiede di mettere sotto inchiesta lo stesso Macri "in qualità di responsabile di fissare i lineamenti strategici e gli obiettivi generali dell'intelligence". (segue) (Bua)