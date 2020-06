Usa: la senatrice democratica Harris attacca Trump, non nominare George Floyd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice democratica Kamala Harris oggi ha attaccato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per aver detto durante un discorso sull'economia che è "un grande giorno" per George Floyd, un uomo di colore che è stato ucciso dalla polizia a Minneapolis la scorsa settimana. Lo riporta il sito "The Hill". La morte di Floyd ha scatenato giorni di intense proteste in tutto il Paese. "Tieni il nome di George Floyd fuori dalla tua bocca finché non puoi dire Black Lives Matter", ha twittato Harris. Dopo aver attaccato per giorni i manifestanti minacciando persino di schierare l’esercito, Trump ha collegato il nome di George ai dati inaspettatamente positivi della disoccupazione statunitense dichiarando: “Questo è un grande giorno per lui, un grande giorno per tutti". Il presidente ha poi aggiunto: “Speriamo che George Floyd guardi giù e dica che questi sono grandi giorni per gli Usa”. (Nys)