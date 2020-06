Usa: il dipartimento dei Trasporti fa dietrofront sul blocco delle compagnie aeree cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi stanno ritirando la loro minaccia di impedire alle compagnie aeree cinesi di volare negli Stati Uniti, dopo che il governo di Pechino ha annunciato una parziale riapertura alle compagnie aeree statunitensi. Lo riporta l'emittente "Cnn". Con la pandemia di coronavirus, American Airlines, Delta Air Lines e United Airlines hanno sospeso a marzo il loro servizio tra i due paesi. Quando Delta e United hanno cercato di riprendere il servizio, hanno scoperto che le restrizioni del governo cinese non lo avrebbero permesso, secondo quanto riferito dal dipartimento dei Trasporti. Le compagnie della Cina, tuttavia, hanno mantenuto un servizio limitato tra i due paesi. Il 4 giugno la Cina, dopo che Washington aveva annunciato il divieto per le compagnie aeree cinesi di volare negli Stati Uniti, ha reso noto che i vettori stranieri qualificati attualmente esclusi dai voli operativi per la Cina continentale saranno ammessi per voli una volta alla settimana in una città di loro scelta a partire dall'8 giugno. La dichiarazione si riferisce soltanto ai vettori stranieri, senza menzionare specificamente le compagnie aeree statunitensi. Il dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti si dichiara ancora convinto che il governo cinese abbia "compromesso i diritti operativi dei vettori statunitensi", ma che consentirà alle compagnie aeree del Paese "un totale di due voli settimanali di andata e ritorno di linea settimanali da e verso gli Stati Uniti". Il governo cinese potrà selezionare quali compagnie aeree effettueranno i voli. Il dipartimento dei Trasporti Usaha affermato che spera che la mossa porti a un "ambiente migliore" per i vettori di entrambi i paesi, piuttosto che una restrizione a lungo termine (Nys)