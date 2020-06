Canada: Trudeau si inginocchia contro il razzismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro canadese, Justin Trudeau si è inginocchiato durante una protesta contro il razzismo e la brutalità della polizia. Lo riporta il sito "The Hill". L'evento è stato organizzato dal gruppo No Peace Until Justice alla Peace Tower del Parlamento di Ottawa, in ricordo di George Floyd, un uomo afroamericano disarmato che è morto durante un arresto effettuato dalla polizia di Minneapolis la scorsa settimana. La protesta per la morte di Floyd ha portato a dozzine di manifestazione negli Stati Uniti e in tutto il mondo. La presenza di Trudeau mostra, secondo "The Hill", un netto contrasto tra lui e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha chiesto che le forze dell'ordine adottino misure aggressive contro i manifestanti. All'inizio di questa settimana, quando gli è stato chiesto della minaccia di Trump di utilizzare l'esercito contro chi protestava, Trudeau ha fatto una pausa di 20 secondi prima di dire che il Canada stava guardando agli Stati Uniti con "orrore e costernazione".(Nys)