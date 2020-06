Business news: Grecia, Aegean Airlines chiederà prestiti per 150 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aegean Airlines, la principale compagnia aerea greca, ha annunciato che chiederà 150 milioni di euro di prestiti alle banche elleniche Alpha Bank, Eurobank, National Bank e Piraeus Bank sfruttando il Fondo di garanzia aziendale per il Covid-19. La dirigenza di Aegean, facente parte del gruppo di compagnie aeree Star Alliance, ha fatto sapere che il programma prevede una garanzia statale è fissata all'80 per cento per i prestiti sino a cinque anni e fino al 25 per cento del fatturato annuo. “Presenteremo una domanda per un importo totale di 150 milioni di euro, pari a solo l'11 per cento del nostro fatturato", hanno riferito i vertici di Aegean. (Gra)