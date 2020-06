Business news: Turchia, esportato l'85 per cento delle auto prodotte tra gennaio e aprile a Sakarya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ben l'85 per cento dei 72.116 autoveicoli prodotti nella provincia di Sakarya tra gennaio e aprile sono stati esportati. Lo riferisce il quotidiano turco "Daily Sabah" citando dati dell'Associazione turca dell'industria automobilistica (Osd). La città metropolitana di Sakarya, nel nordovest della Turchia, ospita stabilimenti di Toyota, Otokar e TurkTraktor e costituisce il settimo centro d'esportazione in Turchia dopo Istanbul, Kocaeli, Bursa, Smirne, Ankara e Gaziantep. Tra gennaio e aprile 2020, la città ha esportato 61.156 veicoli in 137 paesi, pari al 21 per cento dei 360.749 totali esportati dalla Turchia. I produttori automobilistici hanno sospeso le attività a metà marzo, riprendendole gradualmente dal 13 aprile e riaprendo completamente l'11 maggio pur se a capacità ridotta. (Tua)