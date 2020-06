Business news: ministro Finanze romeno, altri paesi dell'Ue hanno tasso d'inflazione più elevato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania non è più il paese con il tasso di inflazione più elevato nell'Unione europea, come ai tempi del Partito socialdemocratico (Psd). Lo ha detto il ministro delle Finanze romeno in un messaggio sulla sua pagina di Facebook. "La Romania non è più il paese con il più alto tasso di inflazione nell'Ue, come ai tempi del Partito socialdemocratico. L'indice di inflazione è sceso al 2,7 per cento. Nello stesso periodo dell'anno scorso, questo aveva un valore del 4,1 per cento, secondo l'Istituto nazionale di statistica. Per tre anni, il Partito socialdemocratico ha avuto una politica premeditata volta ad aumentare il tasso di inflazione, che ha colpito i romeni a reddito basso. Abbiamo promesso di togliere la Romania dal novero dei paesi che debbono vergognarsi per la gestione economica e ci siamo riusciti. In questo modo aumentiamo il potere d'acquisto di tutti i romeni. Non ci fermiamo qui", ha scritto il ministro delle Finanze sottolineando che, secondo Eurostat, ad aprile Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca hanno registrato tassi di inflazione più elevati rispetto alla Romania. (Rob)