Libia: forze Sarraj entrano a Bani Walid

- Dopo aver conquistato oggi la città di Tarhuna, sud di Tripoli, le forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna), del premier Fayez al Sarraj, hanno fatto poche ore fa il loro ingresso nella città di Bani Walid. Poco prima le autorità cittadine avevano reso noto che le forze fedeli al generale Khalifa Haftar si erano ritirate dalla zona, per ripiegare sulla base di al Jufra. L'ingresso delle forze del Gna a Bani Walid è avvenuto in modo pacifico, così come a Tarhuna. Va rilevato però che ieri sera sono stati registrati degli scontri a Bani Walid tra gruppi di giovani della città e miliziani pro-Haftar fuggiti da Tarhuna.(Lit)